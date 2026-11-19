Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
HATAY'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü.
HATAY'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı. Antakya ilçesindeki bazı yollar göle dönerken, evleri ve iş yerlerini su bastı. Su birikintilerinde mahsur kalan bazı araçlar da arızalandı. Araçlarından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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