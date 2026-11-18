Ürünlerini kontrol ettiğinde 5 gramlık bir yüzüğün şüpheli tarafından çalındığını fark eden işletme sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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