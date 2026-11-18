Altınözü'nde çadır yangını kontrol altına alındı
Altınözü ilçesinde çıkan çadır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Giriş: 18.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
Altınözü ilçesinde çıkan çadır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Mayadalı Mahallesi’nde meydana gelen çadır yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, çevredeki meskenlere sirayet etmeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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