Edinilen bilgiye göre, Harbiye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin ön kaputunda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

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