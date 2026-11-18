Reyhanlı'da ev yangını yaşandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Giriş: 18.11.2026 - 08:07 Güncelleme:
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana gelen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışması ve gerekli emniyet tedbirleri gerçekleştirildi.
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