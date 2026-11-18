Su kanalına düşen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde su kanalına düşen koyun, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Giriş: 18.11.2026 - 08:07 Güncelleme:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde su kanalına düşen koyun, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Deniz Mahallesi’nde su kanalına düşen koyunun kurtarılması için ekipler harekete geçti.
HBB ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kanaldan çıkarılan koyun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek sahibine teslim edildi.
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