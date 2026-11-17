Hatay'da tıra çarpıp devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki tıra çarpması sonucu devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki tıra çarpması sonucu devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
N.K. idaresindeki 34 NTL 813 plakalı minibüs, Kırıkhan-Antakya kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde park halindeki tıra çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü N.K, sağlık personelince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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