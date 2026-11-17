Hatay'da yaşayan Adnan Demirkol, misafirleri için hazırladığı 15 kişilik künefeyi pişirdikten sonra ters çevirmek isterken tepsiyi tutturamadı. Heyecanlandığı için künefeyi çeviremediğini ifade eden Demirkol'un başarısız künefe atma deneyimi ve beraberindekilerin kahkahaya boğulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşayan Adnan Demirkol, ailesi ve misafirleriyle bir araya geldiği sırada künefe hazırlamaya karar verdi. Yaklaşık 15 kişilik künefeyi hazırlayan Demirkol, künefenin bir tarafını pişirdikten sonra diğer tarafını da pişirmek için büyük tepside havaya atarak ters çevirmek istedi. Başarısız olan havada takla attırma deneyimiyle künefenin yarısı ziyan oldu. Yaşanan aksilik karşısında hem Demirkol hem de ailesi kahkahalara boğulurken, künefenin tepside kalan yarısı misafirlerle birlikte yenildi. Demirkol'un künefeyi havaya attığı ve tepsiyi tutturamadığı anlar cep telefonuna kaydedildi. Her usta hata yapabilir diyerek kendini savunan Demirkol, 15 kişilik künefeyi atarken heyecanlandığı için başarısız olduğunu söyledi.

REKLAM

"Künefeyi havaya atıp çevirmek için 'Ya Allah, Bismillah' diyerek attım ama yarısı boşa gitti, diğer yarısı da bize kaldı"

15 kişilik künefe tepsisini çevirirken başarısız olan Demirkol, "O gün ailecek oturuyorduk. 'Bir künefe yapalım' dedik. Ben de ustayım, künefeyi hazırladık. Künefeyi havaya atıp çevirmek istedim. 'Ya Allah, Bismillah' diyerek attım ama yarısı boşa gitti, diğer yarısı da bize kaldı. Bu seferlik böyle oldu. Her ustanın başına böyle aksilikler gelebilir. Biz de künefeyi seviyoruz. O an çok heyecanlandım, künefeyi çevirirken bir elim döndü, künefe de arkamıza doğru gitti. Ailecek çok güldük. Biraz mahcup olduk ama güzel bir anı oldu. Künefe bizim için sadece tatlı değil, Hatay'ın kültürü, sevgisi ve geleneği. Hatay'ı da künefeyi de çok seviyoruz. Bir dahaki sefere daha büyük bir künefe yapacağız ve havada en az iki tur döndüreceğiz. Bu sefer yaklaşık 15 kişilik bir künefe hazırlamıştık" ifadelerini kullandı.