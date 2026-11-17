Antakya'da motosiklet alevlere teslim oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan motosiklet yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Giriş: 17.11.2026 - 08:48 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan motosiklet yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Karlısu Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet yangınına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.
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