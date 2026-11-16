Şehit Astsubay Hüseyin Zehir için memleketinde mevlit okutuldu

Malatya’da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir için memleketi olan Hatay’ın Payas ilçesinde mevlit okutuldu. Düzenlenen programa binlerce vatandaş katılarak şehit Zehir’i dualarla andı.

Yoğun katılımın olduğu programa Payas Kaymakamı Kürşat Karaca, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İskenderun Garnizon Komutanı, Payas İlçe Emniyet Müdürü, Payas İlçe Jandarma Komutanı İhsan Genç, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, siyasi parti temsilcileri ve ilçe başkanları, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlidi Şerif programında Kur’anı Kerim okunarak şehit Hüseyin Zehir için dualar edildi. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği programda duygu dolu anlar yaşandı.