Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.
Araçta yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulan ekipler, otomobildeki F.K, V.Ç, G.G. ve O.K'yi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan zanlılardan O.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen F.K, V.Ç. ve G.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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