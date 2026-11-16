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        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.

        Araçta yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulan ekipler, otomobildeki F.K, V.Ç, G.G. ve O.K'yi gözaltına aldı.

        İşlemleri tamamlanan zanlılardan O.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen F.K, V.Ç. ve G.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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