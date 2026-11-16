Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

İşlemleri tamamlanan zanlılardan O.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen F.K, V.Ç. ve G.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Araçta yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulan ekipler, otomobildeki F.K, V.Ç, G.G. ve O.K'yi gözaltına aldı.

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