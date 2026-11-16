Hatay'da Yeşilay tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü organize edildi.
Giriş: 16.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler, Harbiye Şelaleleri mevkisinde yürüyüş yaptı.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
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