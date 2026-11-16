Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Giriş: 16.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Antakya, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ