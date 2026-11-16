Defne'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 16.11.2026 - 08:52 Güncelleme:
Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Harbiye Mahallesi’nde yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilin ters dönmesiyle 2 kişi yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2kişi araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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