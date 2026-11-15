Bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü: 5 yaralı
Hatay'da bariyerlere çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Hatay'da bariyerlere çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, AdanaHatay otobanının İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil, bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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