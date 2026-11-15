Edirne'de asayiş

Denetimde azami yük sınırının yüzde 25 fazlasını yüklediği belirlenen bir aracın sürücüsüne 60 bin lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağmurca köyünde yaptıkları denetimlerde çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen C.B. ve A.A'yı tespit etti.

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