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        Hatay'da 56 umuma açık işletme denetlendi

        Hatay'da polis ekipleri tarafından umuma açık alkollü işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 56 iş yeri kontrol edilirken, 488 kişinin GBT/UYAP sorgulaması yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Hatay'da 56 umuma açık işletme denetlendi

        Hatay’da polis ekipleri tarafından umuma açık alkollü işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 56 iş yeri kontrol edilirken, 488 kişinin GBT/UYAP sorgulaması yapıldı.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde 21.0000.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen 1 kişi yakalanırken, bakaya olduğu tespit edilen 1 kişiye gerekli tebligat yapıldı.

        Kontrollerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye mesul müdürlük belgesi, 2 işletmeye ise canlı müzik belgesi bulunmamasından dolayı idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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