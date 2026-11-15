Hatay'da 56 umuma açık işletme denetlendi

Kontrollerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye mesul müdürlük belgesi, 2 işletmeye ise canlı müzik belgesi bulunmamasından dolayı idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.