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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iklim krizine karşı geliştirdiği 8 projeyi yarın COP31'de sunacak

        SALİM TAŞ - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) küresel iklim değişikliğiyle mücadele, afet direnci, sürdürülebilir tarım ve yeşil dönüşüm alanlarında geliştirdiği 8 projeyi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası kamuoyuna sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iklim krizine karşı geliştirdiği 8 projeyi yarın COP31'de sunacak

        SALİM TAŞ - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) küresel iklim değişikliğiyle mücadele, afet direnci, sürdürülebilir tarım ve yeşil dönüşüm alanlarında geliştirdiği 8 projeyi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası kamuoyuna sunacak.

        Üniversitenin Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü öncülüğünde akademisyen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan projelerle, erken uyarı sistemlerinden su verimliliğine, yapay zeka destekli ziraat müfredatından Amik Ovası'nın belgeselleştirilmesine kadar birçok alanda çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

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        Projelerle iklim değişikliğinin bölgesel etkilerine çözüm üretilmesi, üniversite-toplum-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve Hatay'ın sürdürülebilir kalkınma sürecine bilimsel katkı sunulması hedefleniyor.

        - Yapay zeka destekli eğitim modelleri

        Projelerden biri olan "Hatay Tarım 2035: Ziraat Fakültesinin Yeniden Tasarımı" çalışması, üniversitenin ziraat fakültesi müfredatının günümüz koşullarına uyarlanmasını kapsıyor.

        Geleneksel müfredatların sadeleştirilerek güncellendiği projede, dijital tarım, sürdürülebilir ekonomi ve yapay zeka destekli eğitim modelleri ön plana çıkıyor. Ortaya çıkan yeni modelin, Türkiye genelindeki diğer ziraat fakülteleri için de örnek teşkil etmesi öngörülüyor.

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        "Hatay İli Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Çözüm Önerileri Çalıştayı" projesi kapsamında panelistlerin atık yönetimi, sıfır atık, geri dönüşüm, su ve enerji verimliliği konularında sunduğu çıktılarla oluşturulan ortak çözümler de COP31'de paylaşılacak.

        COP31 kapsamında desteklenen bir diğer proje olan "Kapsayıcı Erken Uyarı Sistemi" ile iklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve ani yağışlar gibi hava olaylarının yol açabileceği can ve mal kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

        Geliştirilecek dijital sistemle özellikle çadır ve konteyner kentlerde yaşayan veya hareket halindeki vatandaşların iklimsel risklere karşı zamanında uyarılması hedefleniyor.

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        - "Metalde Yeşil Dönüşüm" projesinde saha çalışması yapılıyor

        "Amik Ovası'nın Hafızası" projesiyle de Amik Gölü'nden Amik Ovası'na uzanan süreçteki değişimlerin öğrencilerin gözüyle çiftçilerle yapılan mülakatlar üzerinden öyküleştirilmesi ve ardından belgesel haline getirilmesi planlanıyor.

        "Metalde Yeşil Dönüşüm" projesiyle sanayi kaynaklı karbon ve enerji yükünü azaltmayı hedefleyen saha çalışması ise Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında yürütülüyor.

        Yılda yaklaşık 30 bin ton üretim yapan firmanın elektrik, doğal gaz, atık ısı ve su dönüşümlerinin gerçek verilerle haritalandırıldığı projeyle yılda yaklaşık 2,5 milyon liralık tasarruf sağlanması ve 180 bin ton karbon emisyonu azaltımı öngörülüyor.

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        Projeyle sürdürülebilir kalkınma için yeşil dönüşümün desteklenmesi ve akademik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

        "Orman Yangınına Toplum Direnci" projesiyle orman yangını riski yüksek köylerde toplumun uyum kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Projeyle öğrenciler, kamu kurumları, yerel halk ve yönetimlerin katılımıyla yangın önleme, hazırlık ve güvenli tahliye eğitimleri ile katılımcı risk değerlendirmesi de yapılacak.

        Çalışmayla diğer köylerde de uygulanabilecek "Toplum Temelli Yerel İklim Uyumu ve Afet Risk Azaltma Modeli" ortaya konulması amaçlanıyor.

        "Mavi Kampüs" projesiyle üniversite kampüsü sınırlarına düşen yıllık yağış miktarının tamamı hesaplanacak.

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        Proje kapsamında suyun ne kadarının kayba uğradığı, bu kaybın ne kadarının geri kazanılabileceği ve elde edilen suyun yeşil alanların sulanmasında en ekonomik düzeyde nasıl kullanılacağına dair fizibilite raporu hazırlanacak.

        Son proje olan "Kampüste İklim İzcileri (Yaşayan Laboratuvar)" kapsamında da üniversite, küresel iklim krizine yerinde yanıt verebilmek adına Tayfur Sökmen Kampüsü'nü yaşayan bir laboratuvar olarak kurguladı.

        Oluşturulan kampüs iklim izcileri ağıyla öğrencilerin çevre okuryazarlığı ölçülürken, dijital iklim haritası çıkarılıyor ve iklime dirençli pilot uygulamalar hayata geçiriliyor.

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        - Projeler yarın Antalya'da sunulacak

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AA muhabirine, COP31'in Türkiye'de gerçekleşmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Sürdürülebilir bir çevre yaratmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmenin temel amaç olduğunu vurgulayan Eren, COP31'in gençlerde iklim bilinci ve çevre duyarlılığı oluşmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        İklim krizinin ortaya çıkardığı zararların özellikle tarım bölgelerinde daha çok hissedildiğine dikkati çeken Eren, ani yağışların sele dönüşerek tarım alanlarını hızla sular altında bıraktığını ve bu durumun güvenilir gıdayı da tehdit ettiğini dile getirdi.

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        Eren, üniversite olarak akademisyen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan 8 projenin COP31'de 16 Kasım'da sunulacağını ve tartışılacağını ifade etti.

        Projelerin en önemli yanlarından birinin üniversiteyi yerel yönetimler ve özel sektörle bir araya getirmesi olduğuna dikkati çeken Eren, sürdürülebilir tarım, eğitimdeki değişimler ve ekolojiye katkı sağlayacak çözümlerin bu işbirliği sayesinde masaya yatırıldığını belirtti.

        Üniversitelerinde yeşil kampüs çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Prof. Dr. Eren, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin iklim konusunda bilinçlenmesi ve iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı sorunlara çözüm arayışı noktasında önemli çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Gençlerin dinamizmi ile sahadaki, özellikle tarım bölgesindeki geleneksel anlayışın buluşmasını ve bu değişime adapte olacak çözümler üretmelerini son derece değerli buluyorum."

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