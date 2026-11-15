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        Deprem yorgunu vatandaşları gülümseten tabela: "Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz"

        Hatay'ın Antakya ilçesinde ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaf Gökhan İnce, deprem sonrası yaşanan gerginlik ve üzüntüye karşı iş yerinin girişine astığı esprili tabelayla müşterilerini karşılıyor. Üzerinde "Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz" yazan tabelayı gören müşteriler, dükkana gülümseyerek girerken yazı çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 08:39 Güncelleme:
        Deprem yorgunu vatandaşları gülümseten tabela: "Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz"

        Hatay'ın Antakya ilçesinde ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaf Gökhan İnce, deprem sonrası yaşanan gerginlik ve üzüntüye karşı iş yerinin girişine astığı esprili tabelayla müşterilerini karşılıyor. Üzerinde "Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz" yazan tabelayı gören müşteriler, dükkana gülümseyerek girerken yazı çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

        Antakya ilçesinde yaşayan Gökhan İnce, yaklaşık 32 yıldır ayakkabı ve çanta sektöründe çalışarak geçimini sağlıyor. 6 Şubat depremlerinde işyeri yıkılan esnaf Gökhan İnce, depremden sonra kentte yaşayan insanların üzüntü ve stres içinden yaşamlarını sürdüğünü hissederek yüzleri güldürmek için ilginç bir yöntem tercih etti. Müşterilerin iş yerine geldiğinde daha mutlu olmasını isteyen İnce, iş yerinin girişine esprili bir tabela astı. ‘Yeterince gergin dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz' yazısını astığı tabelayla İnce, vatandaşların yüzünü güldürüyor. 2020 yılında eski çarşıdaki iş yerinde kullanmaya başladığı tabelayı depremin ardından yeni iş yerine de taşıyan İnce, yazıyı okuyan müşterilerin gülümsediğini söyledi. Tabela, iş yerinin önünden geçen vatandaşların da ilgisini çekerek fotoğraf karelerine yansıyor.

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        "Biz de dükkanımıza gelen insanların en azından gülümsemesine vesile olalım istedik"

        Ayakkabı ve çanta sektöründe 32 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten esnaf Gökhan İnce, " Bildiğiniz üzere deprem yaşadık. Herkes gergin, üzgün, mutsuz ve suratsızdı. Biz de dükkanımıza gelen insanların en azından gülümsemesine vesile olalım istedik. Bunun için böyle bir yazı hazırladık. Allah'a çok şükür, içeri girenler yazıyı görünce gülmeye başladı. Tabelada, ‘Yeterince gergin bir dükkan. Lütfen gülümseyerek giriniz' yazıyor. Çünkü suratsız insana doyduk' yazıyor. Aslında burada biraz da kendimizi kastediyoruz. İnsanlar dışarıdan görünce fotoğrafını çekiyor, içeri girdiklerinde de gülümsüyor. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Hatay insanı çok dertli, yaşadıklarımız nedeniyle yüzümüz biraz asık. Ama biz de bu şehrin insanıyız. Birbirimizi güldürebilirsek hepimiz mutlu oluyoruz" dedi.

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        "Gördüğünüz hanımefendi yaklaşık 10 yıldır müşterimiz, içeriye girerken bir kez olsun gülümsemeden geçtiğini görmedim"

        Dükkanda asılı olan yazının vatandaşlar tarafından ilgi çektiğini ve insanları güldürdüğünü söyleyen İnce, "Gördüğünüz hanımefendi yaklaşık 10 yıldır müşterimiz, içeriye girerken bir kez olsun gülümsemeden geçtiğini görmedim. Biz de insanları güldürmeye çalışıyoruz, işimiz biraz da bu. Bu yazı Japon turistlerin de dikkatini çekti. Depremi görüntülemek için gelen Japon turistler tabelayı ve dükkanımızı fotoğrafladı. Görüntüler milyonlarca kişiye ulaşan sosyal medya sayfalarında yayımlandı. Bu tabela aslında 2020 yılında, depremden önce eski çarşıdaki dükkanımıza astığımız bir yazıydı. Dükkanımız yıkılınca tabelayı da yanımızda getirdik. O günden beri bizimle birlikte. İnsanlar bazen yazıyı yanlış anlayabiliyor. Ancak bizim amacımız kimseyi kırmak değil, herkesi gülümsetmek. Hataylılar gülerse biz de gülüyoruz. Birilerini güldürebilirsek daha çok mutlu oluyoruz. Herkes mutlu yaşasın istiyoruz" dedi.

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        "Gelen müşteriler bu yazıyı okuduktan sonra gerçekten de gülümseyerek içeri giriyor"

        Dükkana her girişlerinde yazıyı gördüklerinde yüzlerinde tebessüm oluştuğunu söyleyen Neşe Keskin, "Gökhan Bey bizim çok sevdiğimiz bir esnaf komşumuz. Biliyorsunuz, deprem yaşadık ve insanlar olarak artık gülmeye, mutlu olmaya çok ihtiyacımız var. Kendisi de bunun için dükkanına ‘Yeterince gergin bir dükkan. Lütfen gülümseyerek giriniz' yazılı bir tabela astı. Gelen müşteriler bu yazıyı okuduktan sonra gerçekten de gülümseyerek içeri giriyor. Bu durum bizi de çok mutlu ediyor. Bazen hiç gülmeyen insanlar bile tabelayı okuyunca tebessüm ederek dükkana giriyor. Alışverişlerini yapıyor, kahve ikramlarını alıyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. İnsanların yüzünde küçük de olsa bir gülümseme oluşturması çok güzel. Böyle bir ortamın oluşmasına vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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