Şehit Astsubay Hüseyin Zehir, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırımı uğraması sonucu şehit olan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, memleketi Hatay’ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilyurt ilçesine Samanköy mevkiinde 12 Kasım'da S70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir için Ankara’da tören düzenlendi. Havayoluyla naaşı memleketi Hatay’a getirilen şehit Zehir için Payas ilçesinde bulunan Şehitlik Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ardından şehidin cezanesi, Payas Mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, siyasi parti il temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.