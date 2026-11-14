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        Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

        Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 34 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazesi, Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

        Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 34 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazesi, Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

        Zehir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Payas ilçesine götürüldü.

        Karbeyaz Mahallesi'ndeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından şehit Zehir için Payas Şehitlik Camisi'nde tören düzenlendi.

        Burada kılınan namazın ardından Zehir'in naaşı Payas Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, siyasi parti il temsilcileri, askeri yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.

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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Zehir ile Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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