Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

        Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobil hurdaya dönerken sürücü öldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

        Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobil hurdaya dönerken sürücü öldü.

        Kaza; gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Bekir Sönmez idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 32 yaşındaki sürücü Sönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Hatay'da alkollü işletmelere yönelik denetim yapıldı
        Hatay'da alkollü işletmelere yönelik denetim yapıldı
        10 yaşında kapıldığı elektrik akımı hayatını değiştiren adam, 5 çocuğuna ba...
        10 yaşında kapıldığı elektrik akımı hayatını değiştiren adam, 5 çocuğuna ba...
        Bereket yaşanan mandalinanın fiyatı bahçede 2 buçuk TL'ye düştü
        Bereket yaşanan mandalinanın fiyatı bahçede 2 buçuk TL'ye düştü
        Motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı
        Motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı
        Akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyondan takım çantası çaldı
        Akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyondan takım çantası çaldı
        Kumlu'da yanan evde hasar oluştu
        Kumlu'da yanan evde hasar oluştu