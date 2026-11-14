Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza; gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Bekir Sönmez idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 32 yaşındaki sürücü Sönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.