Kumlu'da yanan evde hasar oluştu
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Giriş: 14.11.2026 - 01:09 Güncelleme:
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Gökçeoğlu Mahallesi’nde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında evde hasar oluştu.
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