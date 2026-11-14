Motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

Kaza; Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, seyir halindeyken u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeyse; otomobilin dönüş yaptığı esnada motosikletle çarpıştığı görüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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