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        Motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

        Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

        Hatay’da dönüş yapmak isteyen otomobille, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza; Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, seyir halindeyken u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeyse; otomobilin dönüş yaptığı esnada motosikletle çarpıştığı görüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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