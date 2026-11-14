Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da alkollü işletmelere yönelik denetim yapıldı

        Hatay'da alkollü işletmelere yönelik denetim yapıldı

        Hatay'da polis ekipleri, alkollü işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Hatay'da alkollü işletmelere yönelik denetim yapıldı

        Hatay'da polis ekipleri, alkollü işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla il genelinde umuma açık alkollü mekanlarda uygulama yaptı.

        Denetimlerde 56 işletme kontrol edildi, 488 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada, "dolandırıcılık" suçundan araması bulunan 1 şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişiye ise tebligat yapıldı.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile mesul müdürlük belgesi bulunmayan 3'er işletme, canlı müzik izin belgesi olmayan 2 işletme ve sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen 1 işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        10 yaşında kapıldığı elektrik akımı hayatını değiştiren adam, 5 çocuğuna ba...
        10 yaşında kapıldığı elektrik akımı hayatını değiştiren adam, 5 çocuğuna ba...
        Bereket yaşanan mandalinanın fiyatı bahçede 2 buçuk TL'ye düştü
        Bereket yaşanan mandalinanın fiyatı bahçede 2 buçuk TL'ye düştü
        Motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı
        Motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı
        Akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyondan takım çantası çaldı
        Akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyondan takım çantası çaldı
        Kumlu'da yanan evde hasar oluştu
        Kumlu'da yanan evde hasar oluştu
        Başkan Öntürk, COP31'de Hatay'ın yeniden inşa ve ihya sürecini anlattı
        Başkan Öntürk, COP31'de Hatay'ın yeniden inşa ve ihya sürecini anlattı