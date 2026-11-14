Hatay'da alkollü işletmelere yönelik denetim yapıldı

Ekiplerce yapılan kontrollerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile mesul müdürlük belgesi bulunmayan 3'er işletme, canlı müzik izin belgesi olmayan 2 işletme ve sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen 1 işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Uygulamada, "dolandırıcılık" suçundan araması bulunan 1 şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişiye ise tebligat yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla il genelinde umuma açık alkollü mekanlarda uygulama yaptı.

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