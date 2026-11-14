Başkan Öntürk, COP31'de Hatay'ın yeniden inşa ve ihya sürecini anlattı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri Paneli"ne katılarak Hatay’ın yeniden inşa ve ihya sürecinde yürütülen çalışmaları anlattı.

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’in moderatörlüğündeki panelde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de yer aldı. Panelde 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin yeniden inşa süreci ile yerel yönetimler arasındaki iş birliği ele alındı.

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Hatay’ın yeniden inşasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Öntürk, kentte enkaz kaldırma, geçici barınma, altyapı ve kalıcı konut çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Depremlerde şehrin yüzde 85’inin yıkıldığını ifade eden Öntürk, yeniden inşa çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldığını kaydetti.

Altyapı çalışmalarına da değinen Öntürk, bugüne kadar 3 bin 500 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirildiğini, hedefin ise 4 bin 200 kilometre olduğunu söyledi. Defne’de inşa edilen 11,2 kilometrelik tünel aracılığıyla atık suların 20 kilometre uzaklıktaki yeni arıtma tesisine aktarılmasını sağlayan sistemin de kurulduğunu belirtti.

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Öntürk ayrıca 80 megavatlık güneş enerjisi yatırımları, çöp gazından elektrik üretimi, deprem enkazlarının geri dönüşümü, su sümbüllerinin ekonomiye kazandırılması, gıda atıklarının hayvan mamasına dönüştürülmesi ve Mileyha Kuş Cenneti ile deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmaları anlattı.