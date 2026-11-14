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        Hatay'da köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Hatay'da köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bekir S. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kuzuculu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprüye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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