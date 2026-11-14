Hatay'da köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 14.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekir S. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kuzuculu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprüye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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