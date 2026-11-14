Hatay'da köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kazada ağır yaralanan ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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