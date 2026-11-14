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        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.B.A. idaresindeki otomobil ile Enes Gök yönetimindeki motosiklet, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Gök'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gök'ün cenazesi Payas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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