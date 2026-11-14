Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı
Hatay'da polis ekipleri arananlara yönelik operasyonda 53 şüpheliyi yakaladı.
Hatay'da polis ekipleri arananlara yönelik operasyonda 53 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 53 şüpheli yakalandı.
Yakalanan kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.