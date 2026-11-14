Başkan Öntürk'ten taziye yemeği özrü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Malatya’da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir’in baba ocağına gönderilen taziye yemeğiyle ilgili yaşanan aksaklıkla ilgili özür diledi.

Başkan Öntürk sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Payas'ımızın evladı, şehidimiz Astsubay Hüseyin Zehir'in taziyesindeki aksaklık için ailemizden ve hemşehrilerimizden özür diliyorum. Şehidimizin evine gönderilen yemekte bir eksiklik oldu. Bunun hiçbir mazereti yok. Şehidimizin misafirlerine layıkıyla sofra kurmak boynumuzun borcu. Bunu yapamadıysak sorumluluk bizim. Ailemizle görüştüm. Taziye boyunca ikramlar eksiksiz olarak belediyemizce karşılanacak. Olayla ilgili inceleme başlattım. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.