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        Helikopter kazası şehidi astsubay, Hatay'da toprağa verildi

        MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir (35) memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Helikopter kazası şehidi astsubay, Hatay'da toprağa verildi

        MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir (35) memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin, önceki gün akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden Astsubay Hüseyin Zehir'in cenazesi, Ankara'daki törenin ardından memleketi Hatay'a getirildi.

        Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Kenan Zehir, ailesi, yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Hatay Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Hatay 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Demiral ve vatandaşlar katıldı. 1 çocuk babası şehit Hüseyin Zehir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Payas Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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