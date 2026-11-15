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        Koltuk yok, sandalye var: Kamyonette ilginç yolculuk

        Hatay'ın Antakya ilçesinde tamir için parçaları sökülen kamyonetin içerisinde sandalyeyle yolculuk yapan vatandaşın ilginç görüntüsü kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 08:37 Güncelleme:
        Koltuk yok, sandalye var: Kamyonette ilginç yolculuk

        Hatay'ın Antakya ilçesinde tamir için parçaları sökülen kamyonetin içerisinde sandalyeyle yolculuk yapan vatandaşın ilginç görüntüsü kameraya yansıdı.

        Olay, Antakya Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Tamir işlemleri devam eden ve arka bölümü sökülerek şasisi ortaya çıkan kamyonetin içerisinde bulunan bir vatandaşın, koltuk yerine sandalye üzerinde oturarak yolculuk yaptığı görüldü. İlginç anlar, kamerayla kaydedildi. Görüntülerde; tamir halindeki araçta yolculuk yapan vatandaşın sökülen koltuk yerine sandalye kullandığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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