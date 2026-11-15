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        Köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bekir Sönmez (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bekir Sönmez (32), hayatını kaybetti.

        Kaza, önceki gece ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Sönmez yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden yuvarlanarak yol kenarındaki yamaca düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, kurtarılamadı. Sönmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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