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        Vali Masatlı, COP31'de Hatay'ın kültürel mirasını anlattı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen uluslararası panelde, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yürütülen kültürel mirasın korunması ve iklime dirençli şehirleşme çalışmalarını anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Vali Masatlı, COP31'de Hatay'ın kültürel mirasını anlattı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen uluslararası panelde, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yürütülen kültürel mirasın korunması ve iklime dirençli şehirleşme çalışmalarını anlattı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Konseyi Peyzaj Sözleşmesi Sekretaryası tarafından düzenlenen "Kültürel Mirasın ve Peyzajların İklim Tehditlerine Karşı Dayanıklılığı" başlıklı panelde konuşan Masatlı, deprem sonrası iyileştirme sürecinde elde edilen tecrübeleri uluslararası katılımcılarla paylaştı.

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        Konuşmasında, ağır hasarlı veya yıkılmış 377 tescilli yapıya yönelik koruma çalışmalarına değinen Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyonu tamamlanan 114 tarihî eser hakkında bilgi verdi. Antakya Tarihî Kent Merkezi’nde 307 hektarlık alanı kapsayan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın da çalışmalar arasında yer aldığını belirtti.

        Masatlı, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra geleneksel mimari, sürdürülebilir su yönetimi, yeşil alanlar ve çevre dostu ulaşımın bütüncül bir şehircilik anlayışıyla ele alındığını ifade etti.

        Panelde, Hatay’ın tarihî ve kültürel kimliğinin korunarak iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir şehir oluşturulmasına yönelik çalışmalar paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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