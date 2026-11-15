Hatay'da aranan 53 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
Hatay'da polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı.
Hatay’da polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde il genelinde yürütülen çalışmalarda; yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında yakalanan 53 kişiden 17’si tutuklandı. Tutuklanan şahısların 1’inin 510 yıl, 5’inin 25 yıl ve 11’inin ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Tutuklanan 17 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.