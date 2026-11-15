Hatay'da aranan 53 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı

Çalışmalar kapsamında yakalanan 53 kişiden 17’si tutuklandı. Tutuklanan şahısların 1’inin 510 yıl, 5’inin 25 yıl ve 11’inin ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

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