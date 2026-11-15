Üzümdalı Hayvan Pazarı'nda şap tedbirleri kaldırıldı

HBB yetkilileri, çalışmalar ve üreticilerin kurallara uymasıyla sürecin tamamlandığını, hayvancılık faaliyetleri ile hayvan hareketliliğinin yeniden normale döndüğünü bildirdi.

Hatay İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun 2026/16 sayılı kararının 15. maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak faaliyetleri durdurulan Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı yeniden faaliyete geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.