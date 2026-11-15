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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir inşaattan ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir inşaattan ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaattan su sayacı, su dalgıç panosu ve 150 metrelik elektrik kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay sonrası motosikletle gittikleri marketten alışveriş yaptıklarını tespit etti.

        Kimlikleri belirlenen zanlılar M.S. ile H.O'nun, aynı gün bir okuldan akıllı tahta, bilgisayar, televizyon, ısıtıcı ve elektronik eşyalar çaldıkları ortaya çıkarıldı.

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        Olay günü gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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