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        Hatay'da 3 yılda 1 milyon 550 bin metreyi aşan kanal temizliği yapıldı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde tarımsal sulama kanallarında yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında 2024, 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1 milyon 550 bin 532 metre kanal temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Hatay'da 3 yılda 1 milyon 550 bin metreyi aşan kanal temizliği yapıldı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde tarımsal sulama kanallarında yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında 2024, 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1 milyon 550 bin 532 metre kanal temizliği gerçekleştirdi.

        HBB ekipleri, personel ve iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalarda kanallarda biriken atık, tortu ve tıkanıklıkları temizleyerek su akışının düzenli olmasını sağlıyor. Çalışmalarla su kayıplarının azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve tarımsal sulamanın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

        Samandağ ilçesi Sutaşı Mahalle Muhtarı Bülent İs, mahallede gerçekleştirilen kanal temizliği çalışmalarından dolayı HBB ekiplerine teşekkür ederek, taleplerinin karşılandığını ifade etti.

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        HBB yetkilileri, su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla kanal temizliği çalışmalarının artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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