İskenderun ve Samandağ'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Giriş: 15.11.2026 - 12:46 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından kurtarıldı.
HBB ekipleri, iki ilçede farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlar bulundukları yerlerden sağ salim kurtarılarak güvenli alanlara alındı.
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