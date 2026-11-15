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        Hatay'da park halindeki vincin kundaklanması kamerada

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki vinci kundakladıkları anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Hatay'da park halindeki vincin kundaklanması kamerada

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki vinci kundakladıkları anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Kuzeytepe Mahallesi'nde park halindeki vinçte çıkan yangına ilişkin araştırma yaptı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, maskeli 2 şüphelinin aracı ateşe verdiklerini belirledi.

        Kimlikleri tespit edilen zanlılar B.F. ve M.S. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir akaryakıt istasyonundan şişeyle yakıt alan zanlıların, vinci kundakladıktan sonra kaçmaları yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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