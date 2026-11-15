Hatay'da park halindeki vincin kundaklanması kamerada
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki vinci kundakladıkları anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki vinci kundakladıkları anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Kuzeytepe Mahallesi'nde park halindeki vinçte çıkan yangına ilişkin araştırma yaptı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, maskeli 2 şüphelinin aracı ateşe verdiklerini belirledi.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar B.F. ve M.S. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir akaryakıt istasyonundan şişeyle yakıt alan zanlıların, vinci kundakladıktan sonra kaçmaları yer aldı.
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