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        Hatay'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Hatay'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 BBN 884 plakalı otomobil, İskenderun-Adana otoyolunun Bekbele mevkisinde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile beraberindeki 4 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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