Hatay'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Giriş: 15.11.2026 - 19:36 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 BBN 884 plakalı otomobil, İskenderun-Adana otoyolunun Bekbele mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile beraberindeki 4 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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