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        Çikolata uğruna motosikletten düşerek yaralanan çıraktan gülümseten sözler

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oto lastik tamircisinde çalışan çırak, çikolata almak için markete gittiği esnada düşerek yaralanması üzerine gülerek yaşananları anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Çikolata uğruna motosikletten düşerek yaralanan çıraktan gülümseten sözler

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oto lastik tamircisinde çalışan çırak, çikolata almak için markete gittiği esnada düşerek yaralanması üzerine gülerek yaşananları anlattı.

        Reyhanlı ilçesinde Ahmet Teke'ye ait oto lastik tamirhanesinde çıraklık yapan Mustafa Hatay, akşam saatlerinde iş yerine gelen müşterinin çocuğuna çikolata almak için yakındaki markete gitti. Markete yürüyerek gitmek isteyen Mustafa, yolda karşılaştığı ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete otostop çekerek bindi. Motosikletin yola devrilmesi sonrası çırak Mustafa, savrularak yola düştü. Sürücü, yaralanan Mustafa'yı motosiklete alarak iş yerine götürdü. Çırağının yaralandığını gören iş yeri sahibi Ahmet Teke, ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa'nın elinin kırıldığı ve başında şişlik oluştuğu öğrenildi. Mustafa'nın çikolata almak için iş yerinden ayrılması, motosikletten düşmesi ve yaralı halde yeniden iş yerine getirilerek ambulansla hastaneye götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Çırağın çikolata uğruna kolunu kırdığını söylediği anlarsa gülümsetti.

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        "Çikolata almaya giderken başıma böyle bir olay geldi ve hastanelik oldum"

        Çikolata almak için yaya gittiği esnada iş yerine yaralanarak motosikletle gelen çırak Mustafa Hatay, "Ustam beni çikolata almaya gönderdi. Yürüyerek giderken kırmızısiyah renkli bir motosiklet durdu. Bana nereye gittiğimi sordular. Ben de markete, çikolata almaya gittiğimi söyledim. Beni götürebileceklerini söylediler. Ben de motosiklete bindim. Motosiklette iki kişi vardı. Hareket halindeyken dengesini kaybedip düştüm. Daha sonra beni motosiklete bindirerek dükkâna götürdüler. Dükkanda ambulans çağırdılar ve hastaneye kaldırıldım. Şu anda çok şükür iyiyim. Kafamda şişlik var, elim de kırıldı. Çikolata almaya giderken başıma böyle bir olay geldi ve hastanelik oldum" dedi.

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        "Motosiklet sürücüsü üçüncü vitese geçerken dengesini kaybederek yere düşmüş ve elini kırmış"

        Çırağının yoldayken otostop çektiği motosikletten düşüp yaralandığını söyleyen iş yeri sahibi Ahmet Teke, "Akşam saatleriydi, iş yerimizi kapatmak üzereydik. Bir müşterimiz çocuğuyla birlikte geldi. Çocuk yerinde durmuyor, gitmek istiyordu. Babası da onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben de çocuğa çikolata ikram etmek istedim. Bunun üzerine çalışanımız Mustafa beyi yakındaki markete çikolata almaya gönderdim. Mustafa yürüyerek markete gitti. Aradan 1015 dakika geçmesine rağmen geri dönmeyince merak ettik. Daha sonra motosikletle iş yerine geldi. Elini ve başını tutuşundan bir şey olduğunu hemen anladım. Mustafa, yolda otostop çektiğini ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete bindiğini anlattı. Motosiklet sürücüsü üçüncü vitese geçerken dengesini kaybederek yere düşmüş ve elini kırmış. Böyle bir olayın başımıza gelme ihtimalini milyonda bir bile düşünmezdim. Gerçekten beklemediğimiz bir durum yaşadık. Çok şükür şu anda sağlık durumu iyiye gidiyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Gerekli tedavileri ve ameliyatı yapıldı. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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