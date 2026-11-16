Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 16.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GNM 533 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından halat yardımıyla kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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