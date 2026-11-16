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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GNM 533 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından halat yardımıyla kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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