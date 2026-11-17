Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), İskenderun’da kanalizasyon hatlarını kazı yapmadan yenilemek amacıyla kazısız kanal rehabilitasyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalarda Fold & Form ve CIPP olmak üzere iki farklı modern teknoloji kullanılıyor. Fold & Form yöntemiyle İskenderun’da bugüne kadar 1.300 metre kanalizasyon hattı yenilendi.

Yöntem kapsamında mevcut boruların içerisine özel kaplama malzemeleri yerleştirilerek ısı, basınç veya UV ışık yardımıyla sertleştiriliyor. Böylece eski hatların içerisinde yeni ve dayanıklı borular oluşturularak geniş çaplı kazı çalışmalarına ihtiyaç duyulmadan altyapı yenileniyor.

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Çalışmalarla altyapı hatlarının kullanım ömrünün uzatılması, çatlaklardan kaynaklanan sızıntıların ve yer altı suyu girişlerinin azaltılması hedefleniyor. Kazı yapılmadan gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde asfalt ve yolların zarar görmesinin, trafik akışının ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin önüne geçiliyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, kazısız kanal yenileme çalışmalarından dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk, HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir ve ekiplere teşekkür etti.