Altınözü'nde trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 08:49 Güncelleme:
Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yolağzı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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