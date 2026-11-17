Kırıkhan'da dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dereye düşen otomobilde mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiyeekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Giriş: 17.11.2026 - 08:50 Güncelleme:
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dereye düşen otomobilde mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiyeekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan güvenli şekilde çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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