Asya Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında 8 il arasında dağıtılacak 150 milyon euroluk hibe desteğinin 60 milyon eurosu Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (HATSU) ayrıldı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla projenin lansman toplantısı ve imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Hatay'ın yanı sıra Malatya, İstanbul'un Bağcılar ilçesi, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulması planlanıyor. Toplam 186 megavat kurulu güce sahip santrallerle yıllık yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilmesi hedefleniyor.

REKLAM

Hatay'a ayrılan 60 milyon euroluk hibenin, Hassa, Erzin ve Kumlu ilçelerinde kurulacak güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinde kullanılması öngörülüyor.

Proje genelinde yıllık 120 bin ton sera gazı emisyonunun önlenmesi, yaklaşık 150 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması ve 800 milyon litre su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. HBB'nin projeyle enerji giderlerini azaltarak kaynaklarını farklı hizmet alanlarına yönlendirmesi amaçlanıyor.