Olay, önceki gece Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ceyhan Sokak'ta meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek, patlattı. Sabah saatlerinde aracına giden sahibi, olayı fark ederek polise haber verdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.