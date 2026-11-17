Park halindeki otomobilin lastiklerini patlattı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yüzünü gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yüzünü gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gece Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ceyhan Sokak'ta meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, park halindeki otomobilin 4 lastiğini bıçakla keserek, patlattı. Sabah saatlerinde aracına giden sahibi, olayı fark ederek polise haber verdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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