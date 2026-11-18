İskenderun Belediyesi, kent genelinde sürüş güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol seviyesinden yüksek veya alçak kalan rögar kapakları ile yağmur suyu mazgallarında düzenleme çalışması başlattı.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni nesil ekipmanlar kullanılarak rögar kapakları ve mazgallar yol seviyesine getiriliyor.

Çalışmalarla yollardaki seviye farklılıklarının giderilmesi, araçların zarar görmesinin önlenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez; belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ayrıntılara önem verdiklerini belirterek, mevcut yolları da daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.