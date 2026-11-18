Hatay'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 18.11.2026 - 08:45 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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